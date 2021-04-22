Англия

Валлиец высказался о смене наставника клуба.

Нападающий Реала Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за Тоттенхэм прокомментировал первую победу "шпор" после отставки Жозе Моуриньо.

Один из двух мячей лондонского клуба забил именно валлиец.

"Саутгемптон оказывал сильное давление в первом тайме. У нас было всего пару дней с новым тренером, чтобы попробовать некоторые вещи на поле.

Нужно больше времени. Но мы отлично пообщались в перерыве о том, в чем нужно прибавить. Во втором тайме мы контролировали игру и заслужили победу", — цитирует форварда Goal со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Бэйл заявил, что по окончании аренды вернется в Реал.