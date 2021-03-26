"Королевский" клуб не устраивает зарплата валлийца.
Гарет Бэйл, getty images
26 марта 2021, 12:52
Реал не рассчитывает на полузащитника Гарета Бэйла в следующем сезоне.
По информации El Confidencial, "сливочные" надеются, что Тоттенхэм выкупит валлийского хавбека по окончании аренды в этом сезоне.
Мадридский клуб не хочет платить 31-летнему игроку зарплату за последний гол его контракта, которая составляет 15 млн евро.
Источник сообщает, что сделке могут поспособствовать хорошие отношения между президентами команд Флорентино Пересом и Дэниэлом Леви.
Ранее Гарет Бэйл заявил, что планирует вернуться в мадридский клуб.
В текущем сезоне Бэйл провел 12 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.