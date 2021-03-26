Испания

"Королевский" клуб не устраивает зарплата валлийца.

Реал не рассчитывает на полузащитника Гарета Бэйла в следующем сезоне.

По информации El Confidencial, "сливочные" надеются, что Тоттенхэм выкупит валлийского хавбека по окончании аренды в этом сезоне.

Мадридский клуб не хочет платить 31-летнему игроку зарплату за последний гол его контракта, которая составляет 15 млн евро.

Источник сообщает, что сделке могут поспособствовать хорошие отношения между президентами команд Флорентино Пересом и Дэниэлом Леви.

Ранее Гарет Бэйл заявил, что планирует вернуться в мадридский клуб.

В текущем сезоне Бэйл провел 12 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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