Испания

Клуб Зозули провел ужасный сезон и понизился классом.

В поединке 40-го тура Сегунды Альбасете поделил очки с Луго (1:1) и потерял все шансы на спасение от вылета в Сегунду Б.

Альбасеье на данный момент занимает последнюю, 22-ю строчку в турнирной таблице. Даже если команда Романа Зозули наберет шесть очков в последних двух играх, то спастись все равно не выйдет.

Также за прописку в Сегунде борются Сабадель (40 очков), Кастельйон (41 очко) и Луго (41 очко). Между данными коллективами борьба будет до последнего тура ввиду на количество их очков.

Что касается самого Зозули, то в текущем сезоне на его счету 36 поединков, в которых он забил два гола и отдал один голевой пас.

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