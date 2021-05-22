Испания

Наставник "матрасников" поделился своими эмоциями накануне финального матча в Ла Лиге.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящий поединок заключительного 38-го тура Ла Лиги против Вальядолида.

"Матрасникам" нужна победа, чтобы гарантировать себе чемпионство, а Вальядолид продолжает борьбу за выживание.

"Это был очень длинный сезон, в котором мы все прошли через множество ситуаций, чтобы достичь таких результатов. Теперь мы идем в последний день, где две команды продолжают борьбу за титул. Это чемпионат Испании.

Матч с Вальядолидом — это финал, в котором две команды борются за разные цели, но обе собираются отдать свои жизни ради своей цели", — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, Атлетико лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая мадридский Реал на два очка. У Вальядолида другая ситуация и очень сложная — команде нужна победа, чтобы гарантировать себе место в Примере на следующий сезон, но помимо трех очков ей нужно надеяться на оческу конкурентов.