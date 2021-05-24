Испания

Опытный испанец продолжит свои выступления в Ла Лиге.

Возрастной полузащитник Хоакин поставил свою подпись под новым контрактом с Бетисом, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Новое соглашение с 39-летним испанцем рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Хоакин провел 30 поединков, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. Всего на его счету в Бетисе 462 матча и по этому показателю он является рекордсменом клуба.

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