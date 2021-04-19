Испания

Хавбек Бетиса отдал две голевые передачи в матче против Валенсии.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Бетис на своем поле расписал мировую с Валенсией (2:2).

В этом противостоянии хавбек Бетиса отдал две голевые передачи и теперь на счету 39-летнего испанца 94 ассиста в матчах испанского чемпионата в XXI веке.

По информации Opta Jose, по этому показателю Хоакин вышел на третье место в истории Ла Лиги, сравнявшись с бывшим полузащитником Барселоны Хави.

Лучшим является нападающий Барселоны Лионель Месси, на счету которого 191 результативная передача. На втором месте идет бывший защитник "блаугранас" Дани Алвес (101).

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