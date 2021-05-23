Испания

Болельщики и игроки "матрасников" начали празднование чемпионского титула в Ла Лиге.

В заключительном поединке 38-го тура испанского чемпионата Атлетико обыграл Вальядолид (2:1) и стал новым чемпионом Ла Лиги, опередив мадридский Реал на два очка.

Вчерашний вечер и прошедшая ночь стали настоящим праздником в Мадриде в честь триумфа "матрасников". Фанаты вместе с футболистами и главным тренером команды Диего Симеоне красиво отпраздновали золотые медали, несмотря на карантинные ограничения.

Тем не менее, эта ночь также запомниться неприятным и трагическим инцидентом, в результате которого погиб 14-летний болельщик "матрасников". По данным СМИ, фанат находился в фургоне и во время въезда на парковку, он высунул голову из окна и ударился о стену, что привело к тяжелым травмам головы. К сожалению, медики, которые прибыли на место происшествия смогли лишь констатировать смерть молодого фаната.

Отметим, что Атлетико стал чемпионом испанской Ла Лиги в 11-й раз в истории клуба. В последний раз "матрасники" брали чемпионский титул в 2014 году.