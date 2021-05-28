Испания

Тогда испанский тренер триумфовал с Барселоной.

Хосеп Гвардиола выиграл множество титулов за последние годы в разных странах, но последняя победа на европейской арене была достаточно давно.

Испанский тренер триумфовал в Лиге чемпионов еще во времена работы в Барселоне — 28 мая 2011 года каталонцы обыграли в финале турнира Манчестер Юнайтед.

Таким образом, с момента его триумфа прошло уже десять лет. После этого он работал в Баварии и Манчестер Сити.

Напомним, что у Хосепа Гвардиолы есть возможность вновь победить в Лиге чемпионов. Текстовая онлайн-трансляция поединка Манчестер Сити — Челси будет доступна на Football.ua.