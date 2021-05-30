Испания

Испанский защитник "блаугранас" может сменить клубную прописку.

Защитник Барселоны Хорди Альба может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, в услугах 32-летнего испанца заинтересован мадридский Атлетико, который ищет опытного футболиста на позицию левого защитника.

Действующий контракт игрока с "блаугранас" рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Альба провел 49 поединков, в которых он забил пять голов и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Альба и Серхио Бускетс хотят получить ответы на вопросы о будущем от руководства Барселоны.