Испания

Новое соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2025 года.

Валенсия на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Кобой Коиндреди.

Новое соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2025 года. Футболист перебрался в академию "летучих мышей" в 2019 году из французского Ланса.

В прошедшем сезоне Коиндреди провел 21 поединок, из которых шесть за основную команду. На его счету два забитых мяча и один ассист.

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