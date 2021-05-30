Новое соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2025 года.
Коба Лейн Коиндреди, ФК Валенсия
30 мая 2021, 13:11
Валенсия на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Кобой Коиндреди.
Новое соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2025 года. Футболист перебрался в академию "летучих мышей" в 2019 году из французского Ланса.
В прошедшем сезоне Коиндреди провел 21 поединок, из которых шесть за основную команду. На его счету два забитых мяча и один ассист.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.