ЧМ-2022. Отбор

Аргентинцам предстоит сыграть против Чили и Колумбии.

Тренерский штаб сборной Аргентины определился со списком футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для предстоящих матчей в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба сборной Аргентины.

В заявку команды Лионеля Скалони попали такие футболисты, как нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро и форвард Барселоны Лионель Месси. Также нашлось место для хавбека Севильи Алехандро Гомеса, который зимой со скандалом сменил клуб.

Напомним, в июне сборная Аргентины проведет два отборочных матча ЧМ-2022 против Чили (4 июня) и Колумбии (9 июня).

В настоящее время Аргентина набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Бразилии, у которой 12 баллов после четырех игр.