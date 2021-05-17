ЧМ-2022. Отбор
Аргентинцам предстоит сыграть против Чили и Колумбии.
Игроки сборной Аргентины, Getty Images
17 мая 2021, 13:21
Тренерский штаб сборной Аргентины определился со списком футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для предстоящих матчей в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба сборной Аргентины.
В заявку команды Лионеля Скалони попали такие футболисты, как нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро и форвард Барселоны Лионель Месси. Также нашлось место для хавбека Севильи Алехандро Гомеса, который зимой со скандалом сменил клуб.
Напомним, в июне сборная Аргентины проведет два отборочных матча ЧМ-2022 против Чили (4 июня) и Колумбии (9 июня).
В настоящее время Аргентина набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Бразилии, у которой 12 баллов после четырех игр.