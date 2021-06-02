Испания

Новое соглашение с испанским голкипером рассчитано до лета 2024 года.

Валенсия на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Кристианом Риверо.

Новое соглашение с 23-летним испанским голкипером рассчитано до лета 2024 года.

Риверо является воспитанником "летучих мышей" и он дебютировал за основную команду в декабре в матче Кубка Испании против Террассы (4:2).

В минувшем сезоне Риверо провел четыре поединка в Кубке Испании, в которых он пропустил шесть мячей.

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