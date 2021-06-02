Новое соглашение с испанским голкипером рассчитано до лета 2024 года.
Кристиан Риверо, ФК Валенсия
02 июня 2021, 17:20
Валенсия на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Кристианом Риверо.
Новое соглашение с 23-летним испанским голкипером рассчитано до лета 2024 года.
Риверо является воспитанником "летучих мышей" и он дебютировал за основную команду в декабре в матче Кубка Испании против Террассы (4:2).
В минувшем сезоне Риверо провел четыре поединка в Кубке Испании, в которых он пропустил шесть мячей.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.