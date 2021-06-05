Испания

Новое соглашение с испанским защитником рассчитано до лета 2023 года.

Бетис на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Виктором Руисом.

Новое соглашение с 32-летним испанцем рассчитано до лета 2023 года.

Руис перебрался в состав "бетикос" из турецкого Бешикташа летом прошлого года.

В минувшем сезоне Руис провел 27 поединков, в которых забил два мяча и получил девять предупреждений.

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