Испания

"Сине-гранатовые" открыты к переговорам по некоторым футболистам.

Барселона рассматривает продажу четырех футболистов в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Жерар Морено, "сине-гранатовые" готовы отпустить Миралема Пьянича, Тринкан, Матеуса Перейру и Хуниора Фирпо.

Отметим, что Барселона находится не в лучшем финансовом положении и подписывает свободных агентов в это трансферное окно.

Напомним, что у испанского клуба также есть долг за переход Педри из Лас-Пальмаса — каталонцы должны порядка пяти миллионов евро.