"Сине-гранатовые" открыты к переговорам по некоторым футболистам.
Хуниор Фирпо, getty images
05 июня 2021, 18:29
Барселона рассматривает продажу четырех футболистов в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Жерар Морено, "сине-гранатовые" готовы отпустить Миралема Пьянича, Тринкан, Матеуса Перейру и Хуниора Фирпо.
Отметим, что Барселона находится не в лучшем финансовом положении и подписывает свободных агентов в это трансферное окно.
Напомним, что у испанского клуба также есть долг за переход Педри из Лас-Пальмаса — каталонцы должны порядка пяти миллионов евро.