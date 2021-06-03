Испания

Голландский специалист продолжит работу с "блаугранас" в следующем сезоне.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил на пресс-конференции, что главный тренер Рональд Куман продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.

В последние несколько недель активно обсуждалась судьба голландского специалиста во главе "блаугранас" на встречах руководства клуба.

Была информация о том, что Барселона была занята поисками нового главного тренера, но в то же время отмечалось, что Куман может остаться на своей должности, если клубу не удастся найти подходящий вариант на его замену.

🔊 @JoanLaportaFCB: "Després d'aquest període de reflexió, hem acordat que donarem continuïtat al contracte amb vigor de @RonaldKoeman" pic.twitter.com/K6daydDCVq — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 3, 2021

По данным испанской прессы, в новом контракте Кумана снижена зарплата, но если он сможет привести "блаугранас" к трофеям, то его оклад может увеличится за счет бонусов.

В минувшем сезоне Барселона заняла третье место в Ла Лиге, выиграла Кубок Испании и вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов.

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