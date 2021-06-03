Голландский специалист продолжит работу с "блаугранас" в следующем сезоне.
Рональд Куман, Getty Images
03 июня 2021, 20:01
Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил на пресс-конференции, что главный тренер Рональд Куман продолжит возглавлять команду в следующем сезоне.
В последние несколько недель активно обсуждалась судьба голландского специалиста во главе "блаугранас" на встречах руководства клуба.
Была информация о том, что Барселона была занята поисками нового главного тренера, но в то же время отмечалось, что Куман может остаться на своей должности, если клубу не удастся найти подходящий вариант на его замену.
По данным испанской прессы, в новом контракте Кумана снижена зарплата, но если он сможет привести "блаугранас" к трофеям, то его оклад может увеличится за счет бонусов.
В минувшем сезоне Барселона заняла третье место в Ла Лиге, выиграла Кубок Испании и вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.