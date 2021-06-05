Испания

Юри Алберто попал в шорт-листы двух известных клубов Европы.

Молодой нападающий Интернасьонала Юри Алберто может продолжить свою карьеру в одном из топ-клубов Европы, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в услугах 20-летнего бразильца заинтересованы Барселона и лондонский Арсенал.

При этом отмечается, что руководство лондонского клуба следит за футболистом еще с 2017 года. Именно тогда "канониры" провели первые контакты с бразильским клубом, но переговоры ни к чему не привели.

Что касается Интернасьонала, то бразильский клуб не против расстаться со своим талантом, но требует за него около 15 миллионов евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.