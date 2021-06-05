Испания

"Сине-гранатовые" хотят подписать нидерландского полузащитника.

Барселона рассматривает возможность улучшения предложения, которое она сделал Жоржиньо Вейналдуму.

Как сообщает Marca, "сине-гранатовые" уже были готовы объявлять о сделке с полузащитником, но вмешался ПСЖ, который предложил более высокую сумму.

Барселона может решить увеличить свое предложение, но надеется найти другой вариант убедить футболиста, который хочет работать с Рональдом Куманом.

В минувшем сезоне Вейналдум провел 51 поединок, в которых смог отметиться тремя забитыми голами.

Ранее СМИ сообщали о том, что Барселона уже имеет устную договоренность с игроком, предложив ему трехлетний контракт.