"Сине-гранатовые" хотят подписать нидерландского полузащитника.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
05 июня 2021, 20:57
Барселона рассматривает возможность улучшения предложения, которое она сделал Жоржиньо Вейналдуму.
Как сообщает Marca, "сине-гранатовые" уже были готовы объявлять о сделке с полузащитником, но вмешался ПСЖ, который предложил более высокую сумму.
Барселона может решить увеличить свое предложение, но надеется найти другой вариант убедить футболиста, который хочет работать с Рональдом Куманом.
В минувшем сезоне Вейналдум провел 51 поединок, в которых смог отметиться тремя забитыми голами.
Ранее СМИ сообщали о том, что Барселона уже имеет устную договоренность с игроком, предложив ему трехлетний контракт.