Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch начинают эпическую битву!

Друзья, вот и пришло время первого тура анонсированного поединка между тремя спортивными изданиями. По ходу долгожданного Евро-2020 редакция Football.ua при поддержке Parimatch будет соревноваться в прогнозировании различных спортивных событий мира с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net. Это будет захватывающая битва, за которой, мы надеемся, вы будете с интересом наблюдать вместе с нами.

Именно сегодня начинается чемпионат Европы, а матчем-открытием станет сражение Италии и Турции. И с этими парнями начинаем нашу битвы и мы! Поехали!

Банк на месяц: 5000 грн

Убийственная Португалия

Венгрия — Португалия (15 июня)

Португальцы на голову сильнее венгров и они понимают, что не выиграв этот матч, можно уже после третьего матча отправиться домой. Считаем, что "европейские бразильцы" уверенно возьмут три очка. При минимальной победе команды Сантуша нас ожидает возврат.

Прогноз: Фора 2 (-1)

Коэффициент: 1,83

Ставка: 150 грн

Дебютный двойник

Нидерланды — Украина (13 июня)

Тренерский штаб сборной Украины подводит нашу команду к первому матчу в отличной физической форме, и мы не сомневаемся, что "сине-желтые" дадут бой именитому сопернику. А тот факт, что по факту этот матч для Нидерландов домашний может сыграть с ними злую шутку. В составе команды Шевченко хватает футболистов, которые будут готовы моментально наказать соперников за излишнюю уверенность. Берем минимальную плюсовую фору на наших, веря в то, что в этот вечер мы не проиграем. При проигрыше в один мяч мы получим возврат.

Прогноз: Фора 2 (+1)

Коэффициент: 1,72

Бельгия — Россия (12 июня)

Глядя на котировки этого матча, сразу напрашивается одна ставка — победа "красных дьяволов". Уж очень сладкий коэффициент предлагают на это событие! Бельгийцы очевидные фавориты своего квартета и доказывать они это будут с первого матча. Россиянам в этом поединке, cамо собой, хватит и ничьей и они наверняка будут играть строго от защиты. Но даже невзирая на проблемы со здоровьем Азара и Де Брюйне, нам кажется, что у Лукаку и компании все получится.

Прогноз: Победа 1

Коэффициент: 1,74

Общий коэффициент : 2,99

Ставка: 100 грн

Итог

Вот такой выбор мы сделали в первом туре нашего с Parimatch проекта и надеемся, что у нас сразу получится увеличить банк. Не дремлют и конкуренты. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!