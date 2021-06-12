Испания

Футболист хочет проявить себя в чемпионате Испании.

Вингер мадридского Реала Эден Азар заявил, что не думает об уходе из Реала.

"Я ни на секунду не задумывался о том, что мне пора уйти. Я не покину Реал, провалившись. Я создан для этого клуба и хочу всем это доказать.

Я был в Реале, но словно и не был в нем, понимаете? Это было очень трудно. Если я играл, то мне было сложно из-за коронавируса. Когда я подписывал контракт, мечтал сыграть на заполненном Сантьяго Бернабеу.

Надеюсь, что скоро наш стадион достроят, а болельщики вернутся на трибуны. Мне это необходимо", — сказал Азар.

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