Хавбек "шмелей" прокомментировал успехи своего брата.
Торган Азар, getty images
09 июня 2021, 06:27
Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар поделился мыслями о проблемах своего брата Эдена в мадридском Реале.
"С испанской прессой бывает не так-то просто. Мы видели это с другими игроками.
С другой стороны, понятно, почему они так его критикуют – у Эдена не получалось особо показать себя за последние два года.
Думаю, испанские медиа это понимают, и понимают, какой уровень у Эдена. Надеюсь, что в следующем сезоне он покажет себя", – сказал бельгиец.
Ранее Эден Азар прокомментировал назначение в Реал Карло Анчелотти.