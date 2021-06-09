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Хавбек "шмелей" прокомментировал успехи своего брата.

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар поделился мыслями о проблемах своего брата Эдена в мадридском Реале.

"С испанской прессой бывает не так-то просто. Мы видели это с другими игроками.

С другой стороны, понятно, почему они так его критикуют – у Эдена не получалось особо показать себя за последние два года.

Думаю, испанские медиа это понимают, и понимают, какой уровень у Эдена. Надеюсь, что в следующем сезоне он покажет себя", – сказал бельгиец.

Ранее Эден Азар прокомментировал назначение в Реал Карло Анчелотти.