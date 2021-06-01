Испания

Бельгиец высказался о своем вкладе в мадридский клуб.

Полузащитник Реала Эден Азар поделился мыслями о своем будущем и уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера "сливочных".

"Я не вижу себя за пределами Мадрида. У меня есть трехлетний контракт, и когда я буду на 100% готов, я внесу большой вклад в команду. Я знаю, что должен делать. Теперь я сосредоточен на Евро, но позже я сделаю многое для Реала.

У меня был очень неудачный сезон. Я знаю, что скоро вернусь на прежний уровень. Надеюсь, больше не будет травм.

Зидан? Я опечален его уходом. Он знает, как я им восхищаюсь. Я провел с ним два замечательных года и остался в долгу перед ним за то, что не дал ему больше.

Возвращение Бензема в сборную? Я рад за него. Бельгия проиграла Франции без Бензема в полуфинале чемпионата мира, а теперь они будут сильнее", – сказал хавбек мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что Рома хочет арендовать Азара.