Испанец хочет еще два года выступать за "королевский" клуб.
Серхио Рамос, getty images
13 июня 2021, 11:08
Будущее защитника Реала Серхио Рамоса в мадридском Реале остается неопределенным.
По информации в Twitter Николо Скиры, испанец в ближайшее время встретится с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить новый контракт.
Сообщается, что 35-летний футболист хочет получить контракт на два года или же на один год с опцией продления на один сезон.
Рамос выступает за Реал с 2005 года.
Ранее сообщалось, что Севилья предложила Серхио Рамосу пятилетний контракт с возможностью остаться в руководстве клуба по его окончании.