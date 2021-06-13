Испания

Испанец хочет еще два года выступать за "королевский" клуб.

Будущее защитника Реала Серхио Рамоса в мадридском Реале остается неопределенным.

По информации в Twitter Николо Скиры, испанец в ближайшее время встретится с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить новый контракт.

Сообщается, что 35-летний футболист хочет получить контракт на два года или же на один год с опцией продления на один сезон.

Рамос выступает за Реал с 2005 года.

Ранее сообщалось, что Севилья предложила Серхио Рамосу пятилетний контракт с возможностью остаться в руководстве клуба по его окончании.