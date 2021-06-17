Правила жизни

Представляем вашему вниманию подборку высказываний великого Серхио Рамоса.

Уже в ближайшее время пройдет прощальная пресс-конференция испанского центрального защитника Серхио Рамоса, об уходе которого из мадридского Реала накануне объявила пресс-служба "галактикос".

На фоне этого трогательного момента расставания культового футболиста с клубом, которому он посвятил почти 16 лет своей профессиональной карьеры, Football.ua решил напомнить своим читателям о ключевых правилах жизни, которым старался придерживаться испанский исполнитель.

О храбрости

"Мир покоряется смелым людям. Если ты не будешь пытаться, то ничего не получишь. Если рискнешь, то можешь остаться ни с чем или победить. Как ни крути, шансы на успех выше. Я считаю, что человек лучше познает себя в сложные времена, может достичь большего в стрессовых ситуациях, это делает нас сильнее".

О своих голах

"Когда я забиваю, то посвящаю голы тем людям, которых по-настоящему люблю".

О финале Лиги чемпионов 2018

"Все помнят финал Лиги чемпионов, но никто не помнит смертельные угрозы в адрес моей семьи и детей".

"Травма Салаха? Меня это особо не беспокоит. Я ни в коем случае не хотел травмировать коллегу, так что моя совесть чиста. Реакция болельщиков на меня никак не повлияет".

О себе

"Я теряю 3,2 килограмма после каждого матча. После матча я выпиваю 2,5 литра изотоника. Это необходимо для быстрого восстановления".

"Я преждевременный ветеран, мне пришлось быстро повзрослеть".

"Я всегда ищу источник мотивации, я всегда ставил перед собой цели, и старался достигнуть их".

Об эгоизме

"Я думаю, что не обязательно нужно быть эгоистом, необходимо думать о команде".

Об ответственности

"Когда ты выходишь на поле, то должен быть готов принять на себя любую ответственность. Но всегда нужно помнить и о футбольной фортуне, которая иногда отворачивается. Это нужно просто принимать и относиться к ошибкам философски, они не должны оседать в тебе в виде страха. На протяжении всей своей карьеры я всегда мог в себе разобраться, но даже ответственность нуждается в удаче".

О мадридском Реале

"Никто не может быть выше клуба. Что бы ни случилось, Реал продолжит существовать".

"Для тех, кто хочет быть частью Реала, двери всегда открыты. Ни один игрок никогда не будет важнее Реала".

"У нас в команде атмосфера семьи".

"Мы всегда хотим, чтобы игроки у нас чувствовали себя как дома".

"Наша история и наша эмблема обязывают нас бороться до конца".

"Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку".

О Месси

"В Аргентине знают, что Марадона на световые годы позади лучшего аргентинского игрока в истории. Для меня это Лео Месси".

"Лео — потрясающий и уникальный футболист. Сборная Аргентины слабее без него. Аргентина с Месси намного сильнее".

"Все эти годы мы страдали от Лионеля Месси. Возможно, если бы у Барселоны не было его в составе, мы бы смогли выиграть больше титулов".

О кумирах

"Есть футболисты, на которых я ориентировался и чья игра и поведение вне поля вдохновляли меня. С детства я восхищался Паоло Мальдини, Фернандо Йерро, чуть позже — Карлесом Пуйолем".

"Если говорить о тех учителях, с кем я непосредственно играл, то это Хави Наварро, Пабло Альфаро и Хосе Прието. Хочется верить, что сейчас уже я сам стал образцом для молодых парней подрастающих поколений".

О том, каково это быть футболистом

"Когда судья дает финальный свисток, у тебя, возможно, появляется чуть больше времени подумать о том, сколь одинокую жизнь ты ведешь как футболист с этими вечными переездами и проживаниями в отелях. Ты проводишь столько времени без семьи и детей, что такие моменты напоминают тебе о людях, которые тебе близки и по которым ты сейчас скучаешь".

О видеоповторах

"Я за видеоповторы. Нельзя будет выиграть, забив из офсайда. Вы не можете выиграть матч с голом, забитым из офсайда, или липовым пенальти. В этом плане такая система может помочь. Как только мы привыкнем к ее использованию, она станет быстрее".

О жесткости на поле

"Я не неженка и могу быть жестким на поле, но у арбитров сложилось неверное представление обо мне. Часто замечал, что мне, Серхио Рамосу, с большей легкостью показывают желтую".

О судействе

"Чем больше мы говорим о судействе, тем хуже оно становится".

О трудолюбии

"Удачу нужно заслужить каждодневным трудом, принося себя в жертву. Чтобы стать тем, кто я есть в футболе, мне пришлось отказаться от своего детства".

"Сегодня мне кажется, что завершу карьеру еще нескоро. Это настолько личное решение, что я думаю, мое тело почувствует, когда момент настанет. Пока этого не произошло".

"Я могу сыграть на чемпионате мира в Мексике, Канаде и США в 2026 году. Тогда я стану единственным футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионата мира. Я говорю об этом, основываясь на сегодняшних ощущениях".

О Зидане

"Хорошие футболисты редко становятся хорошими тренерами, но Зидану это удалось".

О гимне Испании

"Как испанец я больше беспокоюсь по поводу того, что в нашем гимне нет слов, а не по поводу Каталонии. Хочу, чтобы в нашем гимне были слова, потому что чувствую, как другие сборные заряжаются, когда поют свой гимн".

"Это особенная мелодия. Когда играет гимн, я всегда смотрю в небо. Это очень важный момент для меня. Я вспоминаю о бабушке и дедушке, своей семье, друзьях и Антонио Пуэрте".

О Пике

"Мы в очень хороших отношениях, несмотря на характеры, склад ума и образ мышления. Мы можем думать, что хотим, хотя мы в одной лодке и плывем в одном направлении".

"У нас все хорошо. Мы дружим, и наша дружба крепчает с каждым годом".

О семье

"Немногие меня знают таким. Я семейный человек, наверное, даже романтик. Семья — это самое главное. Все определения счастья у меня связаны с родными людьми".

О Золотом мяче

"На протяжении всей моей карьеры я очень многого добился, и было бы очень хорошо, если бы они вознаградили меня Золотым мячом, это было бы историческим моментом".

О чемпионате Испании

"Примера — лучшая лига в мире, самый сложный чемпионат".

О суевериях

"У меня множество суеверий. Скажем, я давно решил подстричься коротко, но не мог этого сделать до чемпионата мира в ЮАР, потому что в Австрии и Швейцарии на Евро я играл с длинными волосами и мы победили. А еще я всегда ступаю на поле левой ногой, а первой зашнуровываю правую бутсу, молюсь своим бабушкам и дедушкам. Но от многих традиций я отказался после победы на чемпионате мира — решил немного себя изменить".

О пропуске Евро-2020

"Мне больно, что я не смог лучше помочь своей команде и не выступлю за Испанию. Но в этом случае лучше отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем сезоне".

О травмах по ходу предыдущего сезона

"Если есть что-то, что меня задевает, то это неспособность помочь команде в этих сложных играх, решающих судьбу сезона, а также неспособность отблагодарить вас любовь и энергию, которые вы передаете мне на поле".