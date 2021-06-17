Украина

Футболист стал первым летним новичком клуба.

Защитник луганской Зари Максим Имереков прокомментировал свой переход в новый клуб из черниговской Десны.

"Я очень рад и горд присоединиться к Заре. Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился и теперь время серьезно поработать.

С кем уже знаком? С Денисом Фаворовым, безусловно. С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет".

"Команда славится своей уникальной, отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит. Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в еврокубках вдвойне приятнее.

Как провел отпуск? Был дома. Съездили только на Западную Украину. Далеко не выбираемся, так как ждем пополнения в семье. Ездить далеко сейчас нельзя, поэтому отпуск провел, в основном, дома, – сказал Имереков", — рассказал Имереков.

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