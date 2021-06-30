Испания

Ответная встреча между испанскими грандами состоится 20 марта.

Стали известны даты проведения Эль Класико в новом сезоне испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Marca.

Первое противостояние между Барселоной и Реалом пройдет 24 октября в рамках 10-го тура чемпионата Испании, когда "блаугранас" примут "сливочных" на Камп Ноу. Ответная игра состоится 20 марта 2022 года на Сантьяго Бернабеу в 29-м туре.

Что касается мадридского дерби — между Атлетико и Реалом, то их первая встреча пройдет 12 декабря в 17-м туре Ла Лиги на Сантьяго Бернабеу, а ответная — 8 мая 2022 года в 35-м туре.

Также уже известно, что первый тур Примеры запланирован на 15 августа. Чемпион Испании — мадридский Атлетико встретится в гостях с Сельтой, Реал поедет в гости к Алавесу, а Барселона примет Реал Сосьедад.

Расписание первого тура Ла Лиги:

Алавес — Реал Мадрид

Барселона — Реал Сосьедад

Сельта — Атлетико

Мальорка — Бетис

Кадис — Леванте

Осасуна — Эспаньол

Севилья — Райо Вальекано

Валенсия — Хетафе

Вильярреал — Гранада

Эльче — Атлетик

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