Испания

Хавьер Тебас рассказал о последствиях пандемии коронавируса для топ-клубов Ла Лиги.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, как испанские клубы перебороли финансовый кризис из-за пандемии коронавируса.

"Из чуть более 700 миллионов евро убытков половина пришлась на Барселону. Почти все из-за коронавируса, но есть другие крупные клубы, которые лучше справились с финансовым кризисом.

Реал приложил огромные усилия, чтобы их потери были очень далеки от потерь Барселоны. Реал безупречно справился с пандемией, и это нужно отметить. Без сомнения, лучше всех в Европе.

Тем не менее, руководство Барселоны уже на правильном пути. Нынешние руководители, благодаря своему опыту, знают ситуацию и прилагают большие усилия, чтобы снизить потолок зарплат своих футболистов", — приводит слова Тебаса Marca.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.