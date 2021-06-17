Испания

Мадридский хочет выручить приличную сумму с продажи англичанина.

Защитник Атлетико Киран Триппьер, вероятно, в ближайшее время покинет мадридский клуб.

По информации источника, "матрасники" готовы расстаться с футболистом за сумму, не меньшую чем 43 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что англичанином интересуется Манчестер Юнайтед. Также "красные дьяволы" рассматривают вариант подписания Макса Ааронса из Норвича.

В минувшем сезоне Триппьер провел за Атлетико 28 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 6 результативными передачами.