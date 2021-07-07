Неожиданный конфликт между президентом испанской Ла Лиги и наставником Манчестер Сити продолжает набирать обороты.
Хавьер Тебас, Getty Images
07 июля 2021, 15:59
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас моментально ответил наставнику Манчестер Сити Хосепу Гвардиоле, который недавно высказал свои претензии относительно развития чемпионата Испании.
"В последние годы мы сократили дистанцию с Премьер-лигой, несмотря на тот факт, что Ла Лига продала свои права на телевидение централизованно всего за семь лет по сравнению с 30 годами Премьер-лиги.
Кроме того, в Великобритании на двадцать миллионов жителей больше, чем в Испании. Мы растем с каждым годом.
Наши клубы приносят прибыль уже семь лет. Вы должны больше беспокоиться о City Group, которая за последние сезоны накопила миллиард убытков. Они не инвесторы, они разрушают все за счет денег, которые затем создают инфляцию. Вы бы выиграли столько титулов без финансового допинга?", — приводит слова Тебаса Marca.
Ранее сообщалось, что Барселона рискует не зарегистрировать новых игроков для Ла Лиги.