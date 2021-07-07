Испания

Неожиданный конфликт между президентом испанской Ла Лиги и наставником Манчестер Сити продолжает набирать обороты.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас моментально ответил наставнику Манчестер Сити Хосепу Гвардиоле, который недавно высказал свои претензии относительно развития чемпионата Испании.

"В последние годы мы сократили дистанцию ​​с Премьер-лигой, несмотря на тот факт, что Ла Лига продала свои права на телевидение централизованно всего за семь лет по сравнению с 30 годами Премьер-лиги.

Кроме того, в Великобритании на двадцать миллионов жителей больше, чем в Испании. Мы растем с каждым годом.

Наши клубы приносят прибыль уже семь лет. Вы должны больше беспокоиться о City Group, которая за последние сезоны накопила миллиард убытков. Они не инвесторы, они разрушают все за счет денег, которые затем создают инфляцию. Вы бы выиграли столько титулов без финансового допинга?", — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона рискует не зарегистрировать новых игроков для Ла Лиги.