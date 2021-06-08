Испания

Испанский специалист высказался о работе своего коллеги.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями о наставника Барселоны Рональде Кумане.

"Я работал в трех клубах. Ничто не сравнится с работой во главе Барселоны и Реала. Там настолько сильное давление, что контролировать ситуацию в одиночку гораздо сложнее. Мы говорили об этом с Рональдом.

К этому нужно быть готовым, а если не хочешь иметь с этим дело, то не стоит и браться. Рональд – сильный человек, у него богатый опыт. Он идеальный тренер на следующий сезон.

Год выдался тяжелым для всех нас, и Рональд заслуживает продолжить работу в следующем сезоне, когда на трибуны вернутся фанаты. Ну и вторая попытка, как правило, удается лучше первой", – сказал наставник "горожан".

Ранее Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером минувшего сезона АПЛ.