Испанский специалист высказался о работе своего коллеги.
Хосеп Гвардиола (слева) и Рональд Куман, getty images
08 июня 2021, 09:27
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями о наставника Барселоны Рональде Кумане.
"Я работал в трех клубах. Ничто не сравнится с работой во главе Барселоны и Реала. Там настолько сильное давление, что контролировать ситуацию в одиночку гораздо сложнее. Мы говорили об этом с Рональдом.
К этому нужно быть готовым, а если не хочешь иметь с этим дело, то не стоит и браться. Рональд – сильный человек, у него богатый опыт. Он идеальный тренер на следующий сезон.
Год выдался тяжелым для всех нас, и Рональд заслуживает продолжить работу в следующем сезоне, когда на трибуны вернутся фанаты. Ну и вторая попытка, как правило, удается лучше первой", – сказал наставник "горожан".
Ранее Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером минувшего сезона АПЛ.