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Испанский функционер отреагировал на интервью президента Реала и Суперлиги для El Chiringuito TV.

В своем нашумевшем интервью президент мадридского Реала Флорентино Перес, который стал одним из главных инициаторов создания Суперлиги, заявил о необходимости реформировании системы клубного футбола здесь и сейчас, поскольку "к 2024 году футбол умрет".

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас не оставил в стороне комментарии функционера "сливочных" и отреагировал на них.

"В декабре 2020 года я говорил, что Флорентино Перес был довольно невежественным. Но сейчас он потерян".

"Футбол совершенно не разрушен, как он говорит, и Суперлига, которая является одной из проблем, не является решением. Это смерть футбола", — написал Тебас в своем Twitter.

Напомним, ранее появилась информация, что 13-м клубом-участником Суперлиги может стать Наполи, президент которого получил звонок о приглашении минувшей ночью.