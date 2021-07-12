Украинский голкипер востребован в клубе из второго по силе дивизиона.
Андрей Лунин, фото getty images
12 июля 2021, 22:38
Андрей Лунин может повторно отправится в стан представителя Сегунды Реала Овьедо.
Как сообщает издание RTPA, испанский клуб остался доволен выступлениями украинского голкипера ранее и хочет подписать его вновь.
Источник не уточняет формат сделки — арендное соглашение или трансфер на полноценной основе.
Отметим, что заинтересованность в Андрее Лунине также выразили три представителя Ла Лиги — Гранада, Эйбар и Бетис.
Напомним, что ранее главный тренер Реала Карло Анчелотти определил два варианта развития событий касательно Лунина.