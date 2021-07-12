Испания

Украинский голкипер востребован в клубе из второго по силе дивизиона.

Андрей Лунин может повторно отправится в стан представителя Сегунды Реала Овьедо.

Как сообщает издание RTPA, испанский клуб остался доволен выступлениями украинского голкипера ранее и хочет подписать его вновь.

Источник не уточняет формат сделки — арендное соглашение или трансфер на полноценной основе.

Отметим, что заинтересованность в Андрее Лунине также выразили три представителя Ла Лиги — Гранада, Эйбар и Бетис.

Напомним, что ранее главный тренер Реала Карло Анчелотти определил два варианта развития событий касательно Лунина.