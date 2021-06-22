В начальной обойме итальянского специалиста всего 15 футболистов.
Карло Анчелотти, ФК Реал Мадрид
22 июня 2021, 21:20
В ближайшее время новоиспеченный наставник мадридского Реала Карло Анчелотти начнет подготовку к новому сезону. Об этом сообщает AS.
По информации источника, в обойме итальянского футболиста на начальной стадии подготовки будут доступны только 15 исполнителей. Все остальные игроки находятся в расположении своих национальных команд на Евро-2020 или Кубке Америки.
Подготовку с первого дня начнет украинский голкипер Андрей Лунин, который не попал в заявку на Евро и находился в отпуске.
Доступные игроки для Анчелотти
Вратари: Лунин, Алтубе
Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди
Полузащитники: Иско, Эдегор, Лукас Васкес, Асенсио
Нападающие: Браим, Мариано, Родриго, Йович
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