Испания

В начальной обойме итальянского специалиста всего 15 футболистов.

В ближайшее время новоиспеченный наставник мадридского Реала Карло Анчелотти начнет подготовку к новому сезону. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в обойме итальянского футболиста на начальной стадии подготовки будут доступны только 15 исполнителей. Все остальные игроки находятся в расположении своих национальных команд на Евро-2020 или Кубке Америки.

Подготовку с первого дня начнет украинский голкипер Андрей Лунин, который не попал в заявку на Евро и находился в отпуске.

Доступные игроки для Анчелотти

Вратари: Лунин, Алтубе

Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди

Полузащитники: Иско, Эдегор, Лукас Васкес, Асенсио

Нападающие: Браим, Мариано, Родриго, Йович

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