Украинец может остаться в "королевскому" клубе.
Андрей Лунин, getty images
07 июля 2021, 10:10
Будущее вратаря мадридского Реала Андрея Лунина остается неопределенным.
По информации источника, новый главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти еще не принял окончательного решения по 22-летнему голкиперу.
Сообщается, что в Реале видят в украинце перспективы, но Тибо Куртуа остается безусловным первым номером. Анчелотти рассматривает два варианта развития событий – очередная аренда или выходы украинца в Кубке Испании.
В минувшем сезоне Зинедин Зидан уже давал Лунину возможность проявить себя во второстепенном турнире. Результатом была ошибка, которая привела к сенсационному вылету "сливочных" от Алькояно.
Соглашение украинского голкипера с Реалом рассчитано до 2024 года.
Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Лунин интересен Кадису, Хетафе, Эспаньолу и Гранаде.
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