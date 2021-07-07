Испания

Украинец может остаться в "королевскому" клубе.

Будущее вратаря мадридского Реала Андрея Лунина остается неопределенным.

По информации источника, новый главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти еще не принял окончательного решения по 22-летнему голкиперу.

Сообщается, что в Реале видят в украинце перспективы, но Тибо Куртуа остается безусловным первым номером. Анчелотти рассматривает два варианта развития событий – очередная аренда или выходы украинца в Кубке Испании.

В минувшем сезоне Зинедин Зидан уже давал Лунину возможность проявить себя во второстепенном турнире. Результатом была ошибка, которая привела к сенсационному вылету "сливочных" от Алькояно.

Соглашение украинского голкипера с Реалом рассчитано до 2024 года.

Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Лунин интересен Кадису, Хетафе, Эспаньолу и Гранаде.

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