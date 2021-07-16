Испания

Французский форвард может вернуться в состав "матрасников".

Барселона продолжает вести переговоры с мадридским Атлетико по обмену своего нападающего Антуана Гризманна на полузащитника "матрасников" Сауля. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, руководство "блаугранас" даже не стало уведомлять 30-летнего француза о старте переговоров по его возможному уходу.

В связи с этим представители Гризманна выдвинули условие, при котором Антуан покинет состав Барселоны. Игрок покинет Барселону только в том случае, если "блаугранас" компенсируют разницу, если мадридская команда предложит ему контракт с меньшим окладом. Барселона не готова выплатить разницу и в таком случае может оставить француза в команде.

Также отмечается, что переговоры по Саулю продолжаются и в ближайшие дни стороны встретятся для обсуждения возможной сделки.

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