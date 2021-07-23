Испания

Футболист находится на финальной стадии восстановления.

Полузащитник каталонской Барселоны Ансу Фати продолжает восстанавливаться от травмы колена.

Как сообщает издание Sport.es, футболист уже через три недели вернется к тренировочным занятиям в общей группе.

Если возвращение пройдет успешно, то уже в сентябре, в матче Ла Лиги против Гранады, он сможет выйти на поле.

Напомним, Фати получил травму еще в ноябре 2020 года. Ему предлагали провести операцию по удалению мениска, но молодой игрок отказался.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.