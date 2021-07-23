Футболист находится на финальной стадии восстановления.
Ансу Фати, Getty images
23 июля 2021, 09:23
Полузащитник каталонской Барселоны Ансу Фати продолжает восстанавливаться от травмы колена.
Как сообщает издание Sport.es, футболист уже через три недели вернется к тренировочным занятиям в общей группе.
Если возвращение пройдет успешно, то уже в сентябре, в матче Ла Лиги против Гранады, он сможет выйти на поле.
Напомним, Фати получил травму еще в ноябре 2020 года. Ему предлагали провести операцию по удалению мениска, но молодой игрок отказался.
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