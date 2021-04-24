Испания

Каталонский клуб не планирует отпускать молодой талант.

Барселона намерена продлить контракт с форвардом Анссумане Фати.

По информации источника, в клубе считают, что договор с 18-летним игроком рассчитан до 2022 года с возможностью автоматического продления до 2024-го. Сторона игрока уверена, что пункт о продлении недействителен.

С целью избежать потенциального конфликта и обезопасить себя от ухода Фати, "сине-гранатовые" хотят предложить футболисту новый контракт до 2026 года.

Несмотря на политику снижения зарплат в Барселоне из-за пандемии, Фати планируют предложить контракт на улучшенных условиях, чтобы подчеркнуть его статус в команде.

Напомним, что 18-летний испанец не выходил на поле с ноября 2020-го из-за проблем с коленом.

Ранее сообщалось, что Фати предложили удалить мениск.