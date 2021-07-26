Испания

Французский защитник сменит испанский чемпионат на английский.

Защитник мадридского Реала в ближайшее время станет игроком Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, клубы находятся на завершающей стадии переговоров по трансферу 28-летнего француза. Им осталось согласовать лишь последние детали и сделка может быть закрыта в ближайшие несколько часов.

Также отмечается, что сам футболист уже согласовал все детали личного контракта с "красными дьяволами".

По оценкам СМИ, сумма трансфера Рафаэля может составить около 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Варан провел 41 поединок, в которых забил два мяча.

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