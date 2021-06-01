32-летний защитник покидает Баварию на правах свободного агента.
Жером Боатенг, Getty Images
01 июня 2021, 10:20
Защитник Баварии Жером Боатенг может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 32-летнего немца, у которого заканчивается контракт с Баварией 30 июня 2021 года, заинтересовано Монако.
Также отмечается, что руководство "монегасков" предложило опытному немцу двухлетний контракт.
В минувшем сезоне Боатенг провел 39 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что Боатенг входит в список интересов двух клубов Серии А — Ромы и Лацио.