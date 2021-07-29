Маркос Пауло угодил в лазарет "матрасников".
Маркос Пауло, ФК Атлетико
29 июля 2021, 16:29
Новичок мадридского Атлетико Маркос Пауло получил повреждение и выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба "матрасников".
У 20-летнего бразильского вингера мышечная травма правого бедра. Сколько ему потребуется на восстановление — не сообщается.
Пауло перебрался в Атлетико этим летом из Флуминенсе. В прошедшей кампании он провел 24 матча, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.
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