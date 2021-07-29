Испания

Маркос Пауло угодил в лазарет "матрасников".

Новичок мадридского Атлетико Маркос Пауло получил повреждение и выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба "матрасников".

У 20-летнего бразильского вингера мышечная травма правого бедра. Сколько ему потребуется на восстановление — не сообщается.

Пауло перебрался в Атлетико этим летом из Флуминенсе. В прошедшей кампании он провел 24 матча, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.