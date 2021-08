Действующий чемпион английской Премьер-лиги, Манчестер Сити, при сотрудничестве с австралийским колледжем Парейд, объявили об открытии первой футбольной школы под покровительством City Football Group на континенте.

Новосозданная структура будет базироваться на территории кампуса Бандура в Мельбурне, где также располагаются несколько футбольных полей, технические помещения и залы для рекреации учащихся.

Первый набор в школу начнется уже в январе 2022-го года, после чего City Football Group планирует масштабировать проект в течении одного учебного года для принятия большего числа учащихся.

Джорджина Бускетс, управляющая директор по футбольному образованию и рекреации City Football Group, прокомментировала данное событие следующим образом: "Мы рады открыть нашу первую футбольную школу Манчестер Сити в Австралии, вместе с колледжем Парейд, на базе которого уже реализованы одни из лучших условий и развернуты наиболее передовые спортивные программы в регионе.

Мы хотим внести свой вклад в постоянные усилия Парейд по улучшению жизни своих учеников и общества, а также воспитанию разносторонних личностей, привнося подход и методологию Манчестер Сити к футболу и образовательному искусству".

Эндрю Куппе, директор колледжа Парейд, также выразил энтузиазм по поводу нового сотрудничества с Манчестер Сити: "В 2021-м году колледж Парейд отмечает 150-летие со дня основания. Мы по праву гордимся нашей историей внедрения передового опыта в академических кругах, искусстве, общественной деятельности и спорте.

Желание принести позитивные изменения в сообщества по всему миру с помощью футбола как никогда сильно.

Мы знаем, что это партнерство вдохновит новое поколение футболистов на учебу в Парейд, и мы особенно гордимся теми молодыми людьми, которые представляли нашу школу и сделали успешную карьеру в игре.

Колледж Парейд с нетерпением ждет влияния пресловутого футбольного эффекта Манчестер Сити, способствующего укреплению здоровья, образования и интеграции в общество для молодых людей. Это захватывающее партнерство с Манчестер Сити является еще одним напоминанием о том, что в праздновании 150-летия колледжа Парад впереди нас ждут лучшие годы", — подытожил Куппе.

