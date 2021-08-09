Испания

Защитник каталонцев Жерар Пике считает, что руководство Барселоны поплатилось за свои ошибки.

Каталонская Барселона пару дней назад официально объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заявлял, что контракт с аргентинцем уже был согласован, однако, сделка сорвалась из-за строгих финансовых правил испанской Ла Лиги.

Опытный защитник каталонцев Жерар Пике, раскритиковал руководство Барселоны за уход Месси. По словам футболиста, в последние годы боссы "сине-гранатовых" действовали неважно, за что и поплатились.

"Руководство клуба в последние годы действовало неважно. И нас за это наказали. Когда игроки вроде Месси покидают, естественно, что всем становится тяжело, но нам нужно перевернуть эту страницу и идти дальше. Мы уже ничего не можем изменить.

Нужно хорошо играть и выигрывать, работать ещё сильнее. Другие могут выйти на лидирующие роли. К сожалению, Месси больше не с нами, но нам нужно перевернуть страницу и смотреть в будущее", — цитирует Пике AS

Ранее Лионель Месси высказался о возможном переходе в ПСЖ.