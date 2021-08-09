Испания

Клуб готов подписать французского голеадора.

Мадридский Реал все еще хочет получить в свои ряды форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, в Реале считают, что после того, как ПСЖ подпишет Месси, то переход Мбаппе будет более чем реален.

Пока напрямую боссы "королевского клуба" не выходили на ПСЖ. Позиция Флорентина Переса заключается в том, чтобы быть осторожным и тактичным с катарскими руководителями парижан. Они выжидают момент, когда Месси поставит подпись под контрактом.

ПСЖ не может построить команду с Месси, Неймаром и Мбаппе вместе, и неоднократный отказ Мбаппе продлевать контракт лишь указывает на его скорейшую продажу.

Также сообщается, что на данный момент в казне Реала есть 120 миллионов евро, которые могут пойти на летние трансферы.

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