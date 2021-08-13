Испания

Наставник рассказал об уходе лидера клуба.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал уход Лионеля Месси в летнее трансферное окно.

"Мы должны понимать, что у всего есть конец. Мы должны перевернуть страницу, потому что теперь обязаны сосредоточиться на новом сезоне. У нас есть новые игроки, и мы должны двигаться вперед. К тому же, у нас есть для этого время.

Мы работаем над будущим этого клуба, и действительно важно сосредоточить наше внимание на этом, а не на том, что произошло за последние несколько дней.

Это было сложно, потому что мы говорим не просто о каком-то футболисте. Мы говорим о Лео Месси, лучшем игроке в мире на протяжении многих сезонов, и мы все были разочарованы тем, что он не будет играть за нас в этом сезоне. Что поделаешь, надо быстро переключаться, впереди длинный сезон. Нам нужно быстро меняться".

"Конечно, нам будет сложнее забивать голы. Месси забил 30 голов в прошлом сезоне. Так что другим игрокам нужно приносить больше пользы и сделать следующий шаг, и сейчас это больше касается всей команды, а не отдельных игроков.

Наша цель — всегда выигрывать трофеи, быть чемпионами и хорошо выступить в Лиге чемпионов. У таких клубов, как Барселона, нет сезонов, чтобы выиграть какой-нибудь трофей. Мы это знаем, и футболисты поймут, что будет сложнее. Все дело в скорости работы и команде, но мы можем сделать шаг вперед", — сказал Куман.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.