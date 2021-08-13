Испания

Украинский голкипер вошел в список игроков на поединок.

Реал в рамках поединка первого тура элитного дивизиона чемпионата Испании сыграет на выезде против Алавеса.

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку "королевского клуба" на данный поединок, сообщает официальный твиттер-аккаунт мадридцев.

Матч между мадридским Реалом и Алавесом состоится в субботу, 14 августа, в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, что Андрей Лунин отыграл второй тайм товарищеского матча против Милана без пропущенных голов.