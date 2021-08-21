Состоялись очередные поединки второго тура испанской Ла Лиги.
Гранада - Валенсия, Getty Images
21 августа 2021, 22:46
Завершились очередные поединки второго тура испанской Ла Лиги, в которых были зафиксированы ничейные результаты.
В первой игре Гранада не смогла удержать победный счет в матче против Валенсии. Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в матче хозяева открыли на 16-й минуте, когда Луис Хавьер Суарес Чаррис расписался в воротах "летучих мышей". Гости отыгрались на 87-й минуте, когда результативным ударом отметился Карлос Солер.
Гранада — Валенсия 1:1
Голы: Суарес, 16 — Солер, 87.
Гранада: Эсканделл — Луис Абрам (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Фулькье — Гоналон — Нева Тей, Монторо, Мончу (Милья, 46), Суарес (Мачис, 72) — Бакка (Молина, 67).
Валенсия: Мамардашвили — Гайя, Алдерет, Паулиста, Коррейя — Черышев (Диакаби, 90+5), Рачич, Васс, Солер (Хасон, 90+2) — Гедеш (Вальехо, 79), Гомес.
Предупреждения: Мончу, Дуарте, Санчес — Алдерет, Коррейя.
Во второй игре Эспаньол на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Вильярреалом. Матч закончился без забитых голов со счетом 0:0.
Эспаньол — Вильярреал 0:0
Эспаньол: Диего Лопес — Кабрера, Давид Лопес (Морланес, 85), Гомес — Педроса (Вадильо, 46), Пуадо (Мелендо, 67), Молл (Баре, 75), Эмбарба, Хиль — Димата (Лей Ву, 67), Де Томас.
Вильярреал: Рульи — Педраса (Эступиньян, 61), Манди, Альбиоль, Фойт — Морено (Раба, 74), Капу (Пенья, 87), Тригерос (Коклен, 62), Гомес (Груневелд, 86) — Диа, Морено.
Предупреждения: Де Томас, Хиль, Баре — Капу, Гомес, Морено, Манди.