Испания

Состоялись очередные поединки второго тура испанской Ла Лиги.

Завершились очередные поединки второго тура испанской Ла Лиги, в которых были зафиксированы ничейные результаты.

В первой игре Гранада не смогла удержать победный счет в матче против Валенсии. Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в матче хозяева открыли на 16-й минуте, когда Луис Хавьер Суарес Чаррис расписался в воротах "летучих мышей". Гости отыгрались на 87-й минуте, когда результативным ударом отметился Карлос Солер.

Гранада — Валенсия 1:1

Голы: Суарес, 16 — Солер, 87.

Гранада: Эсканделл — Луис Абрам (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Фулькье — Гоналон — Нева Тей, Монторо, Мончу (Милья, 46), Суарес (Мачис, 72) — Бакка (Молина, 67).

Валенсия: Мамардашвили — Гайя, Алдерет, Паулиста, Коррейя — Черышев (Диакаби, 90+5), Рачич, Васс, Солер (Хасон, 90+2) — Гедеш (Вальехо, 79), Гомес.

Предупреждения: Мончу, Дуарте, Санчес — Алдерет, Коррейя.

Во второй игре Эспаньол на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Вильярреалом. Матч закончился без забитых голов со счетом 0:0.

Эспаньол — Вильярреал 0:0

Эспаньол: Диего Лопес — Кабрера, Давид Лопес (Морланес, 85), Гомес — Педроса (Вадильо, 46), Пуадо (Мелендо, 67), Молл (Баре, 75), Эмбарба, Хиль — Димата (Лей Ву, 67), Де Томас.

Вильярреал: Рульи — Педраса (Эступиньян, 61), Манди, Альбиоль, Фойт — Морено (Раба, 74), Капу (Пенья, 87), Тригерос (Коклен, 62), Гомес (Груневелд, 86) — Диа, Морено.

Предупреждения: Де Томас, Хиль, Баре — Капу, Гомес, Морено, Манди.