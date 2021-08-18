Испания

Футболист продолжит карьеру в Каталонии.

Полузащитник Севильи Алеиш Видаль после получения статуса свободного агента присоединился к Эспаньолу.

Контракт с опытным хавбеком подписан сроком на два года с возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне бывший футболист Барселоны сыграл 19 матчей за Севилью и отдал один ассист.

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