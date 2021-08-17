Испания

Молодой испанец сменил клубную прописку в поисках игровой практики.

Защитник мадридского Атлетико Мануэль Санчес продолжит свою карьеру в составе Осасуны, сообщает пресс-служба "матрасников".

Арендное соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

Санчес является воспитанником "матрасников" с 2014 года и недавно он продлил контракт с клубом до 2025 года.

Также отметим, что Мануэль уже выступал в Осасуне во второй половине прошлого сезона и провел 16 игр.

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