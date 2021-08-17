Молодой испанец сменил клубную прописку в поисках игровой практики.
Мануэль Санчес, ФК Атлетико
17 августа 2021, 13:21
Защитник мадридского Атлетико Мануэль Санчес продолжит свою карьеру в составе Осасуны, сообщает пресс-служба "матрасников".
Арендное соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона.
Санчес является воспитанником "матрасников" с 2014 года и недавно он продлил контракт с клубом до 2025 года.
Также отметим, что Мануэль уже выступал в Осасуне во второй половине прошлого сезона и провел 16 игр.
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