Норвежский форвард Александер Серлот продолжит карьеру в Испании.
Александер Серлот. Фото Getty Images
26 августа 2021, 07:45
Испанский Реал Сосьедад усилил атакующую мощь команды, подписав арендное соглашение с форвардом Лейпцига Александером Серлотом.
Как сообщает пресс-служба "басков", соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона с опцией последующего выкупа.
Серлот перебрался в Лейпциг из Кристал Пэлас. В составе "быков" норвежский форвард провел 37 матчей, забив шесть мячей и отдав три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил предложение Реал Сосьедада по Пабло Сарабии.