Испания

Кто потратил больше всех и догадываться не стоит — Жозе Моуриньо.

Вчера мадридский Атлетико объявил о подписании контракта с нападающим Герты Матеусом Куньей, который обошелся "матрасникам" в 30 миллионов евро.

По информации Transfermarkt, главный тренер Атлетико Диего Симеоне стал шестым наставником, который потратил на трансферы более одного миллиарда евро.

Больше аргентинского специалиста потратили только пять тренеров — это Массимилиано Аллегри (1,06 млрд евро), Мануэль Пеллегрини (1,16), Карло Анчелотти (1,37), Хосеп Гвардиола (1,59) и Жозе Моуриньо (1,76).

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