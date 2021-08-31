Полузащитник переберется в немецкий чемпионат.
Илайш Мориба, getty images
31 августа 2021, 00:59
Барселона и Лейпциг согласовали переход молодого полузащитника Илаиша Морибы в стан "быков".
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, футболисты уже прибыл в Германию для прохождения медицинского обследования.
Отметим, что по информации СМИ, "сине-гранатовые" просили за своего полузащитника сумму порядка 15-20 миллионов евро.
Напомним, что ранее Реал согласовал "пакт о ненападении" на Морибу с Барселоной.