Испания

Полузащитник переберется в немецкий чемпионат.

Барселона и Лейпциг согласовали переход молодого полузащитника Илаиша Морибы в стан "быков".

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, футболисты уже прибыл в Германию для прохождения медицинского обследования.

Отметим, что по информации СМИ, "сине-гранатовые" просили за своего полузащитника сумму порядка 15-20 миллионов евро.

Напомним, что ранее Реал согласовал "пакт о ненападении" на Морибу с Барселоной.